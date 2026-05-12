Суд обязал освободить от гаражей два участка в Инорсе

Арбитражный суд Башкирии по иску администрации Калининского района Уфы обязал кооператив «Набережная-2» освободить два участка в начале улицы Георгия Мушникова от 30 некапитальных металлических гаражных боксов.

Как следует из материалов дела (.pdf), в 2002 году кооператив получил участки в трехлетнюю аренду по договорам с администрацией города. Несмотря на истечение срока аренды, «гаражники» несколько лет оплачивали право размещения более 180 боксов. О прекращении действия договоров управление земельных и имущественных отношений Уфы объявило в 2013 году.

С тех пор участки сняты с учета, однако 30 гаражей все еще находятся на участках площадью около 9,5 тыс. кв. м. Полагая, что боксы расположены на неразграниченных землях без какого-либо согласования, в июле 2024 года районная администрация обратилась с заявлением в арбитражный суд Башкирии.

Один из участников кооператива заявил на судебном заседании, что иск подан к ненадлежащему ответчику, так как гаражный кооператив как юридическое лицо не функционирует уже 14 лет. Однако суд установил, что «Набережная-2» является действующим юрлицом. Также суд отклонил доводы третьих лиц о том, что некоторые гаражи не относятся к кооперативу.

Кроме того, суд учел утвержденные в марте 2023 года проекты планировки и межевания территории, предполагающие передачу участков под объект инженерно-транспортной инфраструктуры. Через спорную землю планируется продолжение набережной Моторостроителей.

Идэль Гумеров