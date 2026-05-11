В Ульяновской области водитель МАЗа погиб под колесами своего грузовика

11 мая в рабочем поселке Измайлово Барышского района Ульяновской области под колесами автомобиля МАЗ погиб водитель этого грузовика, сообщила в понедельник ГАИ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, около полудня 59-летний водитель грузовика МАЗ не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомашины, в результате чего грузовик самопроизвольно стал двигаться и наехал на водителя. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают причины смертельного ДТП.

Андрей Васильев, Ульяновск