Мэрия Уфы планирует за 60 млн рублей поменять асфальт на улице Заки Валиди

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) хочет найти подрядчика для восстановления верхнего асфальтобетонного слоя на участке улицы Заки Валиди протяженностью около 1,5 км. По данным портала госзакупок, итоги открытого конкурса будут подводиться 26 мая.

Ремонту подлежит участок между улицами Карла Маркса и Воровского. Помимо обновления покрытия исполнитель контракта должен будет нанести разметку и заменить 15 люков.

На работы отводится срок до конца ноября. Начальная стоимость контракта составляет около 60,1 млн руб., его профинансирует городской бюджет.

Идэль Гумеров