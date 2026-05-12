В Абзелиловском районе построят ФОК за 100 млн рублей

В селе Михайловка Абзелиловского района началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса вместо прежнего школьного спортзала. Стоимость работ составит около 100 млн руб.

Строительство по договоренности с районными властями профинансирует Благотворительный фонд «Русской медной компании» — партнер компании «Салаватское». 8 мая руководитель фонда Мария Горшкова, глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев и директор генподрядной организации ООО «Уральское управление строительства» Станислав Тарасюк подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве для реализации проекта. В процедуре принял участие директор «Салаватского» Тагир Бахтигареев.

По словам господина Аминева, прежний спортзал в Михайловке действовал с 1960-х годов, пока в 2021 году его не признали аварийным: грунтовые воды размыли фундамент объекта. В ноябре прошлого года жители села обратились с просьбой решить проблему спортзала на «Прямую линию» с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона поручил проработать вопрос министру просвещения республики Ильдару Мавлетбердину и предложил построить модульное здание вместо реконструкции старого.

Предполагается, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет действовать для школьников и взрослого населения села.

В день подписания трехстороннего соглашения руководители муниципалитета, генподрядчика и благотворительного фонда заложили первый камень под новый объект и капсулу с обращением к будущим поколениям. Ее планируется вскрыть в декабре 2046 года.

Открытие нового спортзала намечено на сентябрь.

Олег Вахитов