ФК «Уфа» упрочил позиции в борьбе за сохранение в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» сохранил за собой 15-е место в турнирной таблице Лиги PARI (Первой лиги), в предпоследнем туре чемпионата обыграв волгоградский «Ротор». Это был последний домашний матч башкирской команды в сезоне.

Подопечным Омари Тетрадзе важно, чтобы "Черноморец" не победил в параллельном матче последнего тура

Единственный гол в ворота волгоградцев забил форвард Дилан Ортис, который на 72-й минуте реализовал пенальти. Это восьмой гол колумбийского нападающего в сезоне.

Поражение не помешало волгоградцам остаться на четвертом месте, которое гарантирует стыковые игры за выход в Российскую премьер-лигу. В свою очередь, «Уфе» победа позволила сохранить отрыв в два очка от «Черноморца» (располагается на 16-й строчке). Новороссийцы в 33-м туре обыграли со счетом 2:0 идущую последней «Чайку». Если бы «Уфа» проиграла «Ротору», то опустилась бы на место «Черноморца» — в зону вылета из Первой лиги.

34-й тур Лиги PARI будет решающим в борьбе за «выживание». Последний матч сезона «Уфа» 16 мая проведет в гостях у костромского «Спартака», а «Черноморец» в этот же день примет екатеринбургский «Урал». При разнице в два очка в турнирной таблице, уфимцы и новороссийцы имеют равенство в очных встречах: «Черноморец» дома победил «Уфу» со счетом 3:2, а «Уфа» в ответной игре была сильнее 1:0. Также у команд одинаковое количество побед.

Таким образом, если «Черноморец» проиграет или сыграет вничью в последнем туре, то клуб из Башкирии сохранит «прописку» в лиге, даже проиграв «Спартаку». Новороссийцы смогут избежать вылета во Вторую лигу, только победив «Урал», но и в этом случае нужно, чтобы уфимцы не смогли выиграть в Костроме.