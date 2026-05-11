В Дагестане провели санитарную обработку 11,6 тысячи квадратных метров

В Дагестане группировка МЧС продолжает оказывать помощь пострадавшему от подтопления населению Хасавюртовского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

В селе Адильотар продолжается санитарная обработка домов, придомовых территорий, построек и колодцев. В селе Тутлар оказана помощь в разгрузке гуманитарного груза. За выходные специалисты провели санитарную обработку 65 домовладений общей площадью 11,6 тыс. кв. м, 18 колодцев, а также откачку воды из семи колодцев (40 т).

Константин Соловьев