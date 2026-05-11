Суд оставил детям пермского бизнесмена особняк под Москвой стоимостью 161 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы финансового управляющего Николая Тихоновца, бывшего владельца ГК «Феникс Петролеум». Управляющий Илья Фридель выразил несогласие с решениями предыдущих инстанций на исключение их конкурсной массы пермского бизнесмена - половине дома площадью 530 кв. м и 1/2 доли участка площадью 2,4 тыс. кв. м, расположенных в элитном дачном поселке «Миллениум» (Московская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Millennium Park Фото: Millennium Park

Рыночная стоимость дома, по оценке 2023 года, составляла 161 млн руб. По мнению управляющего, особняк обладает признаками роскошного жилья. Он предлагает его реализовать дом, а на вырученные средства купить замещающее жилье.

Вторая часть дома принадлежит бывшей жене Тихоновца Ксении, с которой бизнесмен разделил имущество по договору 2023 года.

Суд установил, что жилой дом является единственным жильем не для Николая Тихоновца, а для госпожи Тихоновец и ее трех несовершеннолетних детей. Для Ксении Тихоновец 1/2 доли в праве собственности на жилой дом является не просто активом, а единственным средством реализации своего конституционного права на жилище, решил суд. Перспектива продажи жилого дома не может быть равнозначна выселению граждан, а тем более - несовершеннолетних детей, отметила инстанция. В материалах дела указано, что за время проживания по указанному адресу у детей господина Тихоновца сложились устойчивые социальные связи: они получают образование в соседней школе, посещают спортивные секции, у них сложился прочный круг общения с проживающими неподалеку сверстниками из числа соседей, одноклассников.