Бывший офис «Газпрома» пойдет с молотка

В Петербурге 10 июля Российский аукционный дом проведет торги по продаже участка площадью 4,9 тыс. кв. м со стоящим на нем зданием площадью 1,2 тыс. кв. м. на Синявской улице. За лот планируется выручить 330 млн рублей. Эксперты называют заявленную цену привлекательной. Основной интерес к объекту могут проявить локальные игроки, которые хорошо понимают специфику петербургского рынка, однако с учетом активности региональных девелоперов и инвесторов нельзя исключать участие и покупателей из других регионов, говорят участники рынка.

В Петербурге продают бывший офис «Газпрома» на Синявинской улице, 3/2, лит. А. За участок площадью 4,9 тыс. кв. м и здание 1,2 тыс. кв. м намерены выручить 330 млн рублей, следует из данных площадки Российского аукционного дома. Особняк с 2023 года находится в аренде ООО «СЗ "Йонд.Охта"», срок которой заканчивается в этом году. Ранее застройщик планировал снести здание и построить на его месте семиэтажный ЖК с подземным паркингом, поэтому объект продают с готовым пакетом предпроектной и разрешительной документации.

Здание было построено в 1952 году как типовой детский сад. После его закрытия в 1990-х, дом перестроили под офисы. В 2021-м актив у одной из структур «Газпрома» (ООО «Газэнергопром Девелопмент») за 160 млн рублей приобрело ООО «СК "Русгазстрой"». Сейчас компания ликвидирована, но в момент ее существования она принадлежала тем же предпринимателям, что сейчас владеют ООО «СЗ "Йонд.Охта"»: Аркадию Малыгину (51%) и Янису Мельникову (49%).

По мнению директора департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерины Андреевой цена площадки соответствует верхней границе рынка. Партнер NF Group Станислав Бибик называет заявленную цену привлекательной, уточняя, что в ходе торгов итоговая стоимость может быть выше стартового уровня, поскольку качественные площадки с понятным девелоперским потенциалом в Петербурге остаются востребованными.

Госпожа Андреева добавляет, что наиболее выгодный вариант использования земли — жилое строительство. Проект в этом сегменте позволит быстрее зафиксировать прибыль, чем при возведении коммерческой недвижимости.

Заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Дарья Тихонова, говорит, что рядом с объектом компания «Газпром нефть» планирует построить штаб-квартиру, что повлияет на рост и развитие деловой активности района. Поэтому, если на этом месте реализовать качественный бизнес-центр с помещениями под аренду, то со временем объект точно будет расти в цене.

Сейчас средние арендные ставки офисного «метра» в этом районе на уровне 2,5–3 тыс. рублей (включая НДС). Также здесь могут пользоваться спросом и помещений в нарезку под продажу. Помимо БЦ, лот может подойти под реализацию медицинского объекта, поскольку у здания есть обособленная прилегающая территория.

Скорее всего, основной интерес будут проявлять локальные игроки, которые хорошо понимают специфику петербургского рынка. Однако с учетом активности региональных девелоперов и инвесторов нельзя исключать участие покупателей из других регионов, полагает господин Бибик.

Владимир Колодчук