На «Технологическом институте» в Петербурге пассажир упал на рельсы

Движение по синей ветке от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» петербургского метро останавливали из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

В настоящее время движение восстановлено

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На месте работали аварийно-спасательные формирования, была вызвана скорая помощь. Пассажира подняли с пути, он жив. В настоящее время движение поездов восстановлено.

Карина Дроздецкая