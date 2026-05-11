Главе СК доложат о состоянии спортшколы Кирова после обрушения фасада

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании детско-юношеской спортивной школы в Кирове. Часть фасада здания обрушилась на прохожую, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК Александру Бастрыкину доложат о состоянии спортшколы Кирова после обрушения фасада

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Главе СК Александру Бастрыкину доложат о состоянии спортшколы Кирова после обрушения фасада

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В здании школы 1957 года не проводился ремонт более пяти лет. В результате с фасада начал осыпаться штукатурный слой.

Анна Кайдалова