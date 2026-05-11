«Автопрестиж» получил еще один автосалон в Перми

Здание автосалона группы компаний «Экскурс» в Перми на ш. Космонавтов, 361 перешло к автодилеру «Автопрестиж». Согласно соцсетям «Автопрестижа», этой весной он открыл в здании продажи китайских внедорожников Jetour и Jaecoo.

Летом 2025 года дилер «Экскурс» выставил про продажу один из своих автосалонов - на ш. Космонавтов, 361 площадью в 1480 кв. м. Стоимость объекта состояла 115 млн руб.

В июне 2025 года дилер «Экскурс» выставлял на продажу автосалон по ул. Уральской, 76в, за 130 млн руб. В итоге он был продан сети по продаже спортивной техники «Дилос Экстрим».

«Автопрестиж» - активно расширяющийся пермский дилер. В Перми дилер купил автосалон Changan у группы «Форвард», а в прошлом году получил контроль над волгоградским дилером автомобилей Geely - «А-Моторс».

Группа «Автопрестиж», которую контролирует бизнесмен Евгений Ляндаев, работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Москве. В Прикамье компания является дилером Geely, GAC, Knewstar, Belgee, Jetour, Chanan, Baic, Mitsubishi и Sollers. Также в 2025 году пермская компания стала дилером Omoda и Jeacoo в Волгограде.