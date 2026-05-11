«Ростов» обыграл «Акрон» в предпоследнем туре чемпионата России

Футбольный клуб «Ростов» одолел тольяттинский «Акрон» в 29-м туре Российской Премьер-лиге. Финальный счет встречи – 1:3 в пользу гостей, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

После предпоследнего тура «Ростов» занимает 10-ю строчку турнирной таблице, опережая ближайших преследователей «Крылья Советов» и «Оренбург» на четыре очка. «Акрон», идущий на 13-м месте, находится в зоне «стыковых матчей» с 27 очками.

В завершающем туре чемпионата «Ростов» примет дома «Зенит», занимающий промежуточное первое место в таблице.

Константин Соловьев