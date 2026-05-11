Каждый четвертый россиянин без предупреждения решил продлить себе майские праздники. По подсчетам сервиса «Купибилет», 41% сотрудников неделю между двумя выходными провели в мини-путешествии. При этом официальный отпуск взяли лишь 17%. Впрочем, большинство никуда не поехали, остались дома или продолжили ходить на работу по стандартному графику. Самыми активными путешественниками с 4 по 8 мая стали специалисты в сфере консалтинга, на них пришлось треть поездок. Увеличить число выходных предпочли также работники IT-индустрии, сферы продаж, управления и клиентской поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Случались ли на минувшей неделе загадочные исчезновения на рабочих местах? Об этом “Ъ FM” спросил у бизнеса:

Президент бренда повседневной одежды Baon Илья Ярошенко: «Тех, кто хотел — и даже тех, кто не очень хотел, — мы отправляли в отпуск, потому что понимали: в эти дни активности будет немного. Я сам работал и видел полупустой офис. Это нормально, пусть сотрудники отдыхают. А вот такого, чтобы сотрудник внезапно позвонил 4-го числа и сказал: "Я завтра не приду", — у нас не было. Все происходило по плану: те, кто решил уехать, заранее оформили отпуск и уехали». Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихочев: «Если бы у меня был счетчик в духе "сколько сотрудников исчезли в период с 1 по 9 мая", я бы, кажется, сделал на этом состояние. Одна сотрудница уехала в Армению на три дня, выложила сторис — и осталась еще на 10 дней. Вернулась — получили условный штраф, но отношения сохранили. Когда людей не хватает, увольнять за такое — последнее дело. Тем более майские праздники в любом случае считаются "мертвой" неделей. Но в долгосрочной перспективе это меняет саму норму поведения: сотрудник один раз понял, что можно не оформлять отпуск, второй раз тоже это понял, а через год работодатель обнаруживает, что в офисе постоянно присутствует лишь около 40% штата». Руководитель отдела продаж туроператора World Window Любовь Хайчук: «Многие уезжают на автомобилях, а также на "Ласточке" или "Сапсане" — в основном с понедельника по пятницу. Многие заранее планировали поездки так, чтобы вернуться к окончанию вторых майских праздников. Как и в случае с новогодними праздниками, это непростая история: продлить отдых спонтанно получается не всегда. Такие поездки обычно планируют заранее, поскольку все зависит от наличия мест в отелях и доступности билетов на транспорт». Владелец сети пунктов выдачи заказов и автор проекта «Все про ПВЗ» Данил Адаменко: «За невыход на работу предусмотрены определенные штрафные санкции. Все наши сотрудницы всегда относятся к этому максимально ответственно. У нас не возникало никаких чрезвычайных ситуаций, когда срочно требовалась замена на каком-либо пункте выдачи. Что касается меня лично, то я являюсь владельцем бизнеса и могу позволить себе немного отдохнуть в майские праздники».

По данным «Купибилет», реже остальных путешествовали представители креативного сектора и сферы образования. В России чаще всего посещали Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Владикавказ и Казань. Среди зарубежных направлений лидировали Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин.