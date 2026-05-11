Группа «Барсы» пролетела над Ханты-Мансийском с портретами героев ВОВ и СВО

Пилотажная группа «Барсы» пролетела над Ханты-Мансийском (ХМАО-Югра) на самолетах с портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Как сообщили в окружном правительстве, в этом году югорчане прислали пилотам более 2 тыс. снимков. Пролет самолетов сняли на видео.

Как сообщается в социальных сетях самой пилотажной группы, из-за погодных условий полет стал непростым. «Этот вылет мы запомним надолго. Сложнейшие погодные условия испытывали летчиков на прочность каждую минуту: снег, шквальный ветер, низкая видимость, холод, при котором в любой момент могло возникнуть обледенение. Небо сегодня было совсем не приветливым. Но даже в такой сложной обстановке мы выполнили задачу и провели акцию "Бессмертный полк" в небе»,— сообщается в группе «Барсы».

Из-за того, что погодные условия ухудшаются, летная группа остается в Ханты-Мансийске. Если условия позволят, то завтра команда вылетит в Сургут. Из-за этого воздушная акция «Бессмертный полк» в Нефтеюганске и Сургуте переносится на завтра, на 11:00 и 11:30 соответственно.