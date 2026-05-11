В Череповце произошел пожар на крупном металлургическом заводе

В Череповце 11 мая произошел пожар на территории металлургического комбината (ЧерМК) компании ПАО «Северсталь». Об этом сообщил мэр города Андрей Накрошаев в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось о площади возгорания 100 кв. м, позднее она достигла 300 кв. м.

Фото: Telegram-канал главы Череповца Андрея Накрошаева

Площадь возгорания, по информации градоначальника, составила 100 квадратных метров. Господин Накрошаев заявил, что загорелись бочки с бензолом и маслом — причины ЧП устанавливаются.

К сообщению глава города прикрепил фотографию, на которой виден большой столб густого черного дыма, поднимающийся над предприятием.

«К тушению пожара приступили силы МЧС и агрохимбезопасность. Общая численность сил и средств — порядка 40 человек»,— говорится в посте.

Власти заверили, что городские службы держат ситуацию на контроле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

ЧерМК — крупнейшее предприятие черной металлургии в России. Комбинат производит широкий сортамент стального проката, а также метизы и трубы большого диаметра. За все время на нем было выплавлено более 400 млн тонн стали. Завод является градообразующим предприятием Череповца, обеспечивая работой десятки тысяч жителей города.

Андрей Кучеров

