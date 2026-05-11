В Ростовской области на 34% выросло предложение работы на вахте

В Ростовской области с января по апрель предложение трудоустройства на вахту составило более 5,3 тыс. вакансий, что на 34% (1,3 тыс. вакансий) больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год медиана зарплатных предложений выросла на 7% – с почти 150 тыс. руб. в начале 2025 года до более 160 тыс. руб. в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru в ответ на запрос «Ъ-Ростов».

По доле вакансий для вахтовиков лидирует Ростов-на-Дону – 49%. На втором месте расположились Батайск и Аксай (по 2%). Замыкают рейтинг Семикаракорск и Константиновск – по 1%.

В топ профессий по количеству вакансий в 2026 году в регионе вошли «Рабочий персонал» (4,2 тыс. вакансий, +51% к прошлому году), «Строительство, недвижимость» (3,5 тыс., +64%), «Производство, сервисное обслуживание» (2,6 тыс., +81%), «Транспорт, логистика, перевозки» (0,9 тыс., -8%), «Домашний, обслуживающий персонал» (0,5 тыс., -13%), «Добыча сырья» (0,3 тыс., -24%) и «Сельское хозяйство» (0,3 тыс., -18%).

При этом, как отмечается в сообщении, самые популярные вакансии не означали самую высокую предлагаемую зарплату. В топ медианной предлагаемой зарплаты в вахтовых вакансиях в разрезе сфер с начала 2026 года вошли: «Добыча сырья», «Медицина, фармацевтика» и «Сельское хозяйство» по 200 тыс. руб. Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата выросла для административного персонала (+48% до 141 тыс. руб.), а меньше всего – для рабочего (+6%).

Кроме того, за первые четыре месяца 2026 года наиболее востребованными специалистами оказались электромонтажники – 1,1 тыс. вакансий (+547% к началу 2025 года), разнорабочие – 0,6 тыс. (-9%), сварщики – 0,5 тыс. (+112%), водители – 0,3 тыс. (-27%) и монтажники – 0,3 тыс. (+200%).

Наиболее высокую зарплату среди вахтовиков получали сварщики – 297,8 тыс. руб., машинисты – 200 тыс. руб., водители – 197,8 тыс. руб., монтажники – 182 тыс. руб., механики – 181,3 тыс. руб., инженеры ПТО – 180 тыс. руб. Сильнее всего в годовом выражении выросла медианная предлагаемая зарплата у сварщиков (+74%), разнорабочих (+47%) и машинистов с водителями (по +28%).

Портрет соискателя:

Отмечается также, что основное количество соискателей на предложения о вахте составляет возрастная группа от 35-44 лет (25%), за ними следуют 25–34 года (21%). В совокупности люди трудоспособного возраста от 25 до 54 лет составляют более 60% всех соискателей. Доля молодежи (18-24 года) – 9%, а возрастных специалистов (55+) – 15%. Подавляющее большинство соискателей - мужчины (81%). Доля женщин составляет 19%. Высшее образование, согласно исследованию, имеют 42% (инженеры, прорабы, техники). Среднее специальное – 24% (операторы, слесари, электрики), среднее общее – 29%. Более шести лет опыта среди соискателей имела 47%, без опыта – 30%.

В целом, по данным hh.ru, структура возрастных групп соискателей, указывающих готовность к вахтовому труду в Ростовской области, за три года остается стабильной. Лидирующей группой остается 31-40 лет (с 22% в 2024 году до 24% в 2026 году), однако рост доли молодежи (19-30 лет) увеличился с 23% до 24% в 2026 году. Специалисты также отмечают снижение доли старших возрастных групп: 51–60 лет – с 10% до 9%, 61+ – с 3% до 2%.

