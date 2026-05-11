Суд Альметьевска оштрафовал ООО «ЖЭУ-7» на 100 тыс. руб. за невыполнение предписания жилинспекции. Управляющая компания не устранила наледь на кровле дома в срок, сообщила пресс-служба Госжилинспекции республики.

УК в Альметьевске оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за наледи

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Нарушение выявили 18 февраля. Жилинспекция потребовала очистить крышу до 3 марта, однако повторное обследование показало, что наледь на кровле сохранилась.

В суде директор управляющей компании заявила, что после проведенных работ наледь и сосульки образовались повторно из-за солнечной погоды. Суд признал ООО «ЖЭУ-7» виновным по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ и назначил административный штраф.

Анна Кайдалова