В Оренбуржье упростили процесс льготного посещения музеев и театров для участников СВО

В Оренбургской области упростили процесс льготного посещения музеев и театров для участников СВО и их семей, сообщили в правительстве региона.

«До этого момента процесс получения бесплатных билетов представлял собой трудоемкую процедуру: сначала необходимо было оставить заявку в Центре социального обслуживания населения, затем подойти за ними и только после этого попасть на выставку или спектакль»,— говорится в сообщении.

Теперь в государственном музее достаточно предъявить удостоверение и паспорт (либо цифровой ID в Мax или QR-код приложения «Госуслуги»).

В государственных театрах для участников СВО и их семей зарезервировано определенное количество мест на каждый спектакль или концерт.

Сабрина Самедова