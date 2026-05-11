«Неразрешенный конфликт омрачает предстоящий саммит Трампа с Си Цзиньпином»

Президент США назвал «совершенно неприемлемыми» предложения Ирана по прекращению конфликта в Персидском заливе. Эксперты говорят, что мирный процесс снова зашел в тупик. Кто-то из них считает, что стороны искренне хотят примирения, но не знают, как это сделать. Кто-то указывает на то, что Дональд Трамп хотел бы привлечь к процессу примирения Китай, который, однако, не спешит соглашаться на роль миротворца.

CNBC (Нью-Йорк, США) Иран заявляет, что никогда не сдастся, в то время как Трамп отвергает мирное контрпредложение, продлевая конфликт на Ближнем Востоке Неразрешенный конфликт омрачает предстоящий саммит Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином… на котором иранский конфликт, вероятно, станет главной темой. Вашингтон пытается надавить на Пекин, чтобы тот заставил Тегеран вновь открыть пролив, однако желание Китая выступить в роли механизма давления остается неясным. По словам Бена Эмонса, управляющего директора Fed Watch Advisors, базовый сценарий — «управляемая разрядка с потенциально незначительными результатами», вероятнее всего, сводящаяся к расплывчатому совместному набору слов о деэскалации и поддержании поставок нефти. Китай разделяет интерес США к стабильности в Ормузском проливе, говорит Эмонс, но не может позволить себе выглядеть идущим на уступки, которые подорвали бы его партнерство с Тегераном или поставили бы под угрозу его репутацию в случае провала переговоров.

Tasnim News Agency (Тегеран, Иран) Иран великодушен, а Америка настаивает на неразумных требованиях Касаясь реакции главы террористических Соединенных Штатов, пресс-секретарь МИДа (Ирана.— “Ъ”) заявил: «Мы не требовали никаких уступок. Единственное, чего мы требовали,— [соблюдения] законных прав Ирана. И пусть люди судят, являются ли требования Ирана о прекращении войны в регионе, прекращении пиратства в отношении иранских судов, разморозке активов, принадлежащих иранскому народу, чрезмерными… Все, что мы предлагали, было разумным и великодушным, направленным на благо региона и всего мира. Жаль, что американская сторона продолжает настаивать на неразумных требованиях, основанных на менталитете, сформированном сионистским режимом».

Sky News (Лондон, Великобритания) Иранский ответ на план прекращения войны разгневал Трампа «Обе стороны напугали сами себя,— считает Майкл Кларк (военный аналитик Sky News.— "Ъ")…— Они обе испугались того, на что готовы были пойти (в начале конфликта.— “Ъ”). С тех пор стороны пошли на уступки…». По его словам, все еще есть вероятность того, что конфликт может выйти из-под контроля: «Президент Трамп постоянно ошибается… Иранцы известны тем, что переоценивают свои возможности… Обе стороны отчаянно хотят положить конец этой войне, но ни одна из них не знает, как это сделать».

Gulf News (Дубай, ОАЭ) Трамп заявил о «совершенной неприемлемости» иранского предложение и обвинил Тегеран в «играх» Дипломатические усилия США и Ирана, похоже, снова зашли в тупик, притом что в регионе сохраняется хрупкое перемирие… Трамп заявил, что предложение Ирана «совершенно неприемлемо»… Его слова подчеркивают, насколько далеки позиции обеих сторон в том, что касается условий любого долгосрочного урегулирования, несмотря на закулисные переговоры, призванные не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну. Тупиковая ситуация сложилась в то время, когда правительства обеих стран пытаются определить, как должна выглядеть обстановка после прекращения огня… Вашингтон дал понять, что любое долгосрочное соглашение должно затрагивать ядерную программу Ирана, его ракетный потенциал и его роль в том, что касается региональных морских путей. Тегеран тем временем настаивает на том, что сначала должны быть сняты санкции и признаны его права на море.

«Чосон ильбо» (Сеул, Южная Корея) Иран ответил на предложение США о перемирии в условиях тупика Трамп оказывается все более втянут в иранский стиль переговоров, который можно сравнить с тем, как футболисты тянут время на матче, изображая травмы. Он теряет терпение, и, по мнению аналитиков, Иран диктует темп переговоров… Столкнувшись с перспективой отправиться на саммит в Китай без заметных достижений, Трамп прибег к пиар-кампании. Он разместил пять изображений, сгенерированных ИИ, на которых показано, как США уничтожают иранские военные корабли один за другим. Однако такие посты рассматриваются как свидетельство растущего нетерпения Трампа, поскольку переговоры идут не так, как ему хотелось бы.

