Владелец торгового центра требует демонтировать городскую выставку

Владелец торгового центра на ул. Ленина, 66а - ООО «Траст-Центр» - через суд добивается демонтажа расставленных по периметру своего участка клумб и информационных панелей. Соответствующий иск рассматривается в арбитражном суде Пермского края, на днях заседание было отложено на 28 мая. Ответчиком по иску выступают департамент земельных отношений Перми и МАУК «Центральный выставочный зал».

Напомним, еще в сентябре 2025 года городские власти организовала выставку об истории Перми рядом с центральным проходом к ТЦ на ул. Ленина, 66а. При этом главный фасад здания был ограничен баннерами с иллюстрациями и текстовым сопровождением. Также прошлым летом муниципалитет разместил по границе участка кадки с растениями, что препятствовало входу в торговый центр.

Сноса этого объекта власти Перми добиваются в судебном порядке. По мнению администрации, в ходе обследования здания были выявлены признаки самовольной реконструкции объекта. Сейчас торговый центр опечатан судебными приставами.