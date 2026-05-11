На KazanForum пройдет аграрная торгово-закупочная сессия

Международная агропромышленная торгово-закупочная сессия для экспортоориентированных компаний АПК России пройдет 14–15 мая в Казани в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

В мероприятии примут участие 23 иностранных байера и дистрибьютора, а также 78 российских компаний из девяти регионов страны. Основой деловой программы станут индивидуальные встречи между российскими производителями агропромышленной продукции и потенциальными зарубежными партнерами.

