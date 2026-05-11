В Туве запустили два научно-популярных маршрута для туристов

В Республике Тыва разработаны два научно-популярных туристических маршрута: «Геологическое прошлое Тувы: от древних вулканов до юрских каменных углей» и «Тува: путешествие к истокам». Об этом сообщили в правительстве региона.

Маршрут «Геологическое прошлое Тувы: от древних вулканов до юрских каменных углей» создан Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН и АНО «Алдын ном» (Золотая книга). Пятичасовой маршрут представляет собой путешествие по ключевым геологическим эпохам и объектам региона, «позволяющее увидеть "живые" свидетельства древних природных процессов». Его протяженность — около 60 км.

Маршрут «Тува: путешествие к истокам» — разработка Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. Он нацелен на знакомство туристов с археологическими памятниками, объектами религиозной культуры, а также с буддийскими храмами Цеченлинг, Тубтен Шедруб Линг и Воскресенским собором. «Маршрут построен так, чтобы каждый участник мог не только слушать, но и стать исследователем»,— отметили в правительстве. Рассчитан маршрут на шесть-семь часов. Его протяженность составляет 15 км.

Михаил Кичанов