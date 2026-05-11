Пассажир «Пежо» погиб в больнице после аварии в Ижевске

Пассажир, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии после аварии 10 мая, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Напомним, Автомобиль «Пежо» врезался в световую опору на улице Кирова в Ижевске: водитель и пассажир пострадали.

Авария произошла 10 мая около 22:00. 39-летний пьяный водитель не справился с управлением и въехал в уличный фонарь. Оба пострадавших не были пристегнуты. 41-летний пассажир находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.