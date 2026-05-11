Десяти семьям присвоили почетное звание «Трудовая династия Дона»

В Ростовской области в этом крупные промышленные предприятия отметят юбилеи: 80 лет – «Азовский оптикомеханический завод», 130 лет – «Таганрогский металлургический завод» и таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик». Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Трудовая династия Дона» десяти семьям, общий трудовой стаж которых составляет более 1,3 тыс. лет. Так, на «Азовском оптикомеханическом заводе» власти выделили две династии: Спичковские (восемь человек, общий стаж — 135 лет) и Шеверда — семь человек с общим стажем в 137 лет. В филиале «Эл 6 Новочеркасск» общества отметили семью Копыловых (восемь членов семьи с совокупным стажем в 148 лет).

На «Таганрогском металлургическом заводе» выделили трудовую династию Новиковых (11 человек, чей общий стаж достигает 213 лет). А на таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» сразу шесть династий заслужили признание: Сосновские (семь человек, стаж 190 лет), Синченко (четыре человека, 126 лет), Опрышко (пять человек, 119 лет), Забежайловы (четыре человека, 92 года), Финенко (четыре человека, 92 года) и Котык (пять человек, 84 года).

Константин Соловьев