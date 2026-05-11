Александр Бутягин планирует издать записи о пребывании в польской тюрьме
Освобожденный из тюрьмы в Польше сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин планирует издать стихи и рассказы, написанные в заключении. Как сообщил ТАСС археолог, в период нахождения под стражей он написал восемь художественных рассказов и стихи. По словам ученого, он намерен издать записи в виде единой книги.
Господин Бутягин уточнил, что рассказы не касаются темы тюрьмы, в отличие от стихов. Пока тексты существуют в рукописном виде.
Сотрудник Эрмитажа был задержан польскими спецслужбами в декабре 2025 года. Варшавский суд принял решение об экстрадиции россиянина на Украину. Впоследствии Бутягин был освобожден.
