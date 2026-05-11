Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бутягин планирует издать записи о пребывании в польской тюрьме

Освобожденный из тюрьмы в Польше сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин планирует издать стихи и рассказы, написанные в заключении. Как сообщил ТАСС археолог, в период нахождения под стражей он написал восемь художественных рассказов и стихи. По словам ученого, он намерен издать записи в виде единой книги.

Предыдущая фотография
В период нахождения под стражей господин Бутягин написал восемь художественных рассказов и стихи

В период нахождения под стражей господин Бутягин написал восемь художественных рассказов и стихи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Изначально сообщалось о площади возгорания 100 кв. м, позднее она достигла 300 кв. м.

Изначально сообщалось о площади возгорания 100 кв. м, позднее она достигла 300 кв. м.

Фото: из Telegram-канала главы Череповца Андрея Накрошаева / Telegram-канал главы Череповца Андрея Накрошаева

Следующая фотография
1 / 2

В период нахождения под стражей господин Бутягин написал восемь художественных рассказов и стихи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Изначально сообщалось о площади возгорания 100 кв. м, позднее она достигла 300 кв. м.

Фото: из Telegram-канала главы Череповца Андрея Накрошаева / Telegram-канал главы Череповца Андрея Накрошаева

Господин Бутягин уточнил, что рассказы не касаются темы тюрьмы, в отличие от стихов. Пока тексты существуют в рукописном виде.

Сотрудник Эрмитажа был задержан польскими спецслужбами в декабре 2025 года. Варшавский суд принял решение об экстрадиции россиянина на Украину. Впоследствии Бутягин был освобожден.

Ранее «Ъ Северо-Запад» подробно рассказывал об освобождении ученого и археолога Александра Бутягина.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все