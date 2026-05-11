Мошенники сдают в аренду несуществующие дачи в Петербурге и Ленобласти

Мошенники начали публиковать объявления об аренде загородных домов, которых в реальности не существует. Потенциальные арендаторы переводят предоплату лже-собственникам, которые перестают выходить на связь. О новой схеме обмана рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В полиции настоятельно рекомендуют не переводить сумму до личного осмотра дома

Схема заключается в следующем: потенциальный арендатор переводит предоплату, после чего лже-собственник перестает выходить на связь — не отвечает на звонки и добавляет жертву в черный список в мессенджерах. Само объявление затем либо удаляется, либо размещается на другом сайте.

В полиции настоятельно рекомендуют не переводить сумму до личного осмотра дома. Также стоит проверить через поисковые системы номер телефона владельца и фотографии объекта — возможно, они уже фигурируют в базах как подозрительные.

Особое внимание следует обратить на речевые маркеры. Если собеседник использует фразы «много желающих», «нужно принять решение прямо сейчас» или «бронь только после внесения денег», это повод для более тщательной проверки.

Карина Дроздецкая