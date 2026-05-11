Жилинспекция Татарстана начала проверку после инцидента с газовым оборудованием в доме на улице Тухачевского в Бугульме. В одной из квартир была обнаружена обратная тяга, после чего газовый водонагреватель отключили, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилинспекция начала проверку после инцидента с газом в Бугульме

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Жилинспекция начала проверку после инцидента с газом в Бугульме

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По сообщению инспекции, пострадавших нет. Ведомству предстоит оценить, насколько управляющая компания выполнила обязанности по проверке состояния дымоходов. Также инспекторы выяснят, были ли обследованы все квартиры во время последнего технического обслуживания газового оборудования.

По данным Жилинспекции Татарстана, техобслуживание в доме проводилось в декабре прошлого года. Возобновить подачу газа в квартиру смогут после предоставления акта о работоспособности дымоходов.

По итогам января—апреля 2026 года Бугульминский район занял второе место в Татарстане по числу происшествий на объектах газоснабжения. За этот период зарегистрировано 41 происшествие.

Анна Кайдалова