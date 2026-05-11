В Татарстане 12 мая ожидаются гроза и сильный ветер

Ночью и днем 12 мая в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами прогнозируются грозы и усиление ветра с порывами до 15–17 м/с, сообщило МЧС России в официальном приложении.

Жителям рекомендовали не укрываться под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи, а также не оставлять детей без присмотра. Кроме того, спасатели призвали оказывать помощь пожилым и больным людям.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник республика окажется в зоне теплого фронта. В большинстве районов ожидаются дожди, дневная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

Анна Кайдалова