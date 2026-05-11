Катер с пассажирами влетел ночью в берег в Ленобласти

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры по факту ночного происшествия с катером в акватории Невы организовали проверку. Судно с пассажирами врезалось в берег. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в городе Отрадное

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Инцидент произошел в городе Отрадное

По предварительным данным, инцидент произошел в городе Отрадном. Судоводитель катера, на борту которого находились пассажиры, не справился с управлением и допустил столкновение с берегом.

Волховстроевская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства, а также соблюдение прав пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Карина Дроздецкая