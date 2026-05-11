В Курганской области в массовой аварии погибла пассажирка

После столкновения трех автомобилей в Кетовском округе погибла пассажирка одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, днем 10 мая 20-летний водитель Daewoo Nexia двигался по дороге Курган — Садовое. Во время обгона он не убедился в безопасности маневра, и автомобиль столкнулся с двумя машинами. В результате аварии 18-летняя пассажирка Daewoo Nexia погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель, выполнявший обгон, задержан.