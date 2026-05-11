Глава Удмуртии ответил на ролик со сравнением ЦП Ижевска и пивного магазина в НГ

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал разлетевшийся в соцсетях в декабре ролик со сравнением Центральной площади Ижевска на Новый год и оформления местного магазина разливных напитков. Интервью с руководителем региона опубликовала блогер Ксения Южакова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Новый год с 2017-го на 2018-й. Мы вышли на Центральную площадь, где стояла стремная, облезлая елка и один светящийся объект — шар одного из банков. И все. Супруга очень хотела меня поддержать. Она говорит: “Ну… просторно здесь”»,— рассказал господин Бречалов.

За эти годы многое изменилось, считает глава региона. «Да, это не Москва. Стремиться к тем бюджетам и соревноваться с ними нереально. Но становится красивее и интереснее как в Ижевске, так и в малых городах. Такие вещи (подобные ролики.— “Ъ-Удмуртия”) меня подстегивают, я не обижаюсь. Другой вопрос: если присылают то, что не соответствует действительности. На это мы не реагируем»,— резюмировал он.