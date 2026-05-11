В четырех районах Самары отключат горячую воду из-за гидравлических испытаний

С 12 по 25 мая энергетики «Т Плюс» начнут гидравлические испытания теплотрасс Самарской ТЭЦ. На время проверок без горячей воды останутся жители и организации Кировского, Октябрьского, Промышленного и Советского районов города. Об этом сообщает администрация Самары.

Испытания проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Теплосети будут проверять повышенным давлением холодной воды — это позволит выявить наиболее изношенные участки, чтобы затем заменить их. Горячее водоснабжение восстановят после завершения ремонтных работ совместно с управляющими и обслуживающими организациями.

Временные отключения затронут здания, запитанные от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Подача воды будет ограничена на территории в границах улиц Стара-Загора, проспекта Карла Маркса, улиц Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентской и Фадеева. Полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии.

Энергетики призывают жителей соблюдать осторожность вблизи теплосетей: не приближаться к трубопроводам надземной прокладки, не парковать автомобили в охранных зонах и не оставлять детей без присмотра рядом с местами проведения работ. При обнаружении выхода воды на поверхность или других повреждений теплотрасс просят сообщать в «Тепловую справочную службу» по телефону: (800) 700-18 46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Кроме того, в ближайшее время в Самаре начнутся плановые перекладки теплотрасс.

Георгий Портнов