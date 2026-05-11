Поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана по итогам января—апреля 2026 года составили 15,4 млрд руб., что соответствует 28% годовых плановых назначений. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Акцизные поступления в бюджет Татарстана превысили 15 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Акцизные поступления в бюджет Татарстана превысили 15 млрд рублей

Основной объем доходов обеспечили акцизы на нефтепродукты и пиво. Поступления акцизов на нефтепродукты достигли 7,1 млрд руб., на пиво — 4,9 млрд руб.

Еще 1,9 млрд руб. поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам. Доходы от акцизов на алкоголь составили 1,4 млрд руб., на газ, приобретаемый для производства аммиака, — 0,1 млрд руб.

Анна Кайдалова