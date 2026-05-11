Экс-депутат гордумы, уехавший в ФРГ, скрыл на участке незарегистрированный особняк

Арбитражный суд Пермского края отказал экс-депутату гордумы Перми Сергею Захарову в удовлетворении жалобы на действия его финансового управляющего. Ильи Папилина. Он потребовал от суда заставить управляющего заключить договор по продаже имущества должника его жене Саре Захаровой. В числе имущества – половина доли в гараже, половина доли участка в 1500 кв. м. в деревне Мостовая (Пермский округ). Еще в 2021 году депутат разделил со своей женой имущество, поэтому она получила преимущественное право на его выкуп, установил ранее суд. В частности, за долю в земельном участке госпожа Захарова должна была выплатить 306 тыс. рублей. Однако управляющий не стал заключать договор.

В ходе судебного заседания господина Папилин пояснил, что при выезде представителя конкурсного кредитора на место нахождения земельного участка в Мостовую было установлено, что на нем находится незарегистрированный двухэтажный дом. Он огражден высоким забором, зайти внутрь невозможно. Должник при этом доступ к нем не предоставил. Чтобы реализовать имущество необходимо поставить дом на кадастровый учет и осуществить перерасчет начальной цены продажи земельного участка и дома для их последующей реализации, заявил в суде управляющий

Господин Захаров не предоставил суду информацию о наличии на его земельном участке незарегистрированного двухэтажного дома, что свидетельствует о сокрытии должником сведений о принадлежащем ему имуществе. «Очевидно, что совершение указанных мероприятий невыгодно для должника и Сары Захаровой, поскольку стоимость земельного участка с построенным на нем домом будет гораздо выше той стоимости, которая была утверждена при рассмотрении разногласий по порядку продажи имущества должника» - посчитал суд.

Также на заседании суда представитель госпожи Захаровой заявил об отказе в сделке с гаражом в связи с большими затратами на оформление сделки.

Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года, суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сам господин Захаров в 2022 году уехал в Германию, а весной 2023 года сложил с себя депутатские полномочия.