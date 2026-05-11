В Самарской области полиция ищет пропавшего без вести подростка

Подросток пропал без вести в Самарской области в воскресенье, 10 мая. Молодой человек около 10:00 (MSK+1) 10 мая ушел на прогулку из дома на улице Радиозаводской в Жигулевске и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также связаться с дежурным офицером пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области по номеру: 8(999)701-02-33.

Георгий Портнов