В интернате Кировской области восстановили права 22 инвалидов

В доме-интернате Кировской области с 22 инвалидов взималась завышенная плата за стационарное обслуживание — ее размер превышал 75% получаемой пенсии. Прокуратура Яранского района добилась восстановления имущественных прав, сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурор внес представление руководству учреждения с требованием устранить нарушения законодательства.

После этого размер платы за проживание и обслуживание был скорректирован. По оценке прокуратуры, это позволит проживающим в интернате пенсионерам экономить более 500 тыс. руб. в год.

