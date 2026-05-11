Сегодня исполняется 88 лет адвокату, первому вице-президенту Адвокатской палаты Москвы Генри Резнику

Фото: Юлия Богатырева / ФПА РФ

Его поздравляет президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина:

— Генри Маркович, Вы демонстрируете, что жизнь начинается после сорока пяти и не заканчивается никогда. Наш образец отношения к жизни и к профессии, Вы остаетесь флагманом. Флагманом в определении целей, а главное, путей, как их реализовать. Кроме того, Вы занимаете в адвокатуре место, самое важное во все времена,— Вы защитник защитников. И адвокаты понимают, что они под надежной защитой. Кроме того, Ваше позитивное отношение к жизни показывает, что любые трудности преодолимы. И всегда за темной полосой идет светлая. А какой ширины она будет, зависит от каждого из нас. И мы этому учимся у Вас.

