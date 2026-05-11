Два человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень

На 635-м км автодороги Ханты–Мансийск — Тюмень в ДТП погибли два человека. По данным прокуратуры ХМАО, столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались. Еще одну пассажирку с травмами госпитализировали.

Фото: Прокуратура ХМАО

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения»,— прокомментировали в региональной прокуратуре.

Правоохранительные органы начали проверку.

