В Оренбурге будут судить членов ОПГ, торговавших несуществующими запчастями

Полиция в Оренбуржье завершила расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ) из трех местных жителей в возрасте от 21 до 35 лет. Им инкриминируются 54 эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 18 фактов неправомерного оборота средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с мая 2023 по январь 2025 года злоумышленники размещали на популярных онлайн-площадках объявления о продаже автозапчастей. После того как с ними связывались потенциальные покупатели, фигуранты требовали полную предоплату или задаток, переводя средства на подконтрольные банковские карты. Для вывода и обналичивания денег члены ОПГ приобретали у сторонних граждан банковские карты за вознаграждение.

Оперативное сопровождение по делу осуществляло управление уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское». Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Оренбургской области. Во время обысков у фигурантов уголовного дела изъяли 23 мобильных телефона, 32 сим-карты, 55 тыс. рублей наличными, вариатор (предположительно, часть «товара», используемая для правдоподобности объявлений), а также автомобиль Audi, на который наложен арест.

Установлены 54 потерпевших из различных регионов РФ. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 3 млн рублей. При этом на имущество обвиняемых и третьих лиц суд наложил арест на сумму 5,5 млн рублей.

Двое старших участников группы (28 и 35 лет) обвиняются в 54 эпизодах мошенничества и 18 эпизодах незаконного оборота платежных средств. Их 21-летнему сообщнику инкриминируются два эпизода мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передадут на рассмотрение в Ленинский районный суд Оренбурга.

Георгий Портнов