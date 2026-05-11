В Ленобласти мотоциклист без прав насмерть сбил школьника и разбился сам

В поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти произошло смертельное ДТП, в котором погибли оба участника движения. Байкер совершил наезд на 11-летнего мальчика, а затем врезался в столб и скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Байкер не имел водительского удостоверения категории «А». В 2025–2026 годах он получил 19 штрафов за нарушение ПДД

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла Honda CBR1100XK двигался по шоссе Крамского в сторону проспекта Героев. В районе дома 9, корпус 3, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде, не спешившись. После столкновения мотоциклист потерял управление и врезался в столб.

Оба участника аварии скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью.

В Госавтоинспекции установили, что байкер не имел водительского удостоверения категории «А». В 2025–2026 годах он получил 19 штрафов за нарушение ПДД, 18 из которых — за превышение скорости.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Карина Дроздецкая