Экс-депутат заксобрания собирается построить в Соликамске первый падел-центр

Застройщик и экс-депутат заксобрания края Илья Кузьмин планирует строительство первого в городе комплекса для игры в падел, сообщает «Соликамский рабочий». По данным издания, площадка под комплекс находится в собственности застройщика и расположена в микрорайоне Клестовка за ледовой ареной.

Под крышей комплекса расположатся три падел-корта и один корт для большого тенниса. Застройщик предполагает построить объект в 2026-2029 года. Заявленный объем инвестиций - 70 млн руб. Сейчас в Соликамске большим теннисом можно заняться только в доме спорта «Калиец».

Падел — один из наиболее динамично развивающихся видов спорта в РФ. В Перми первые два падел-центра открылись в начале года. В краевом центре планируется к строительству два специализированных комплекса и идет переоборудование под центр ракеточных видов спорта бывшего кинотеатра.