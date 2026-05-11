В автодорожном тоннеле петербургской дамбы ограничат движение на три дня

С 12 по 15 мая в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 будут частично перекрывать полосы. Ограничения затронут отсек Невской стороны (внутреннее кольцо). Об этом сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.

Для заезда и выезда ремонтной техники возможно кратковременное, не более 7–10 минут, полное прекращение движения

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что для заезда и выезда ремонтной техники возможно кратковременное, не более 7–10 минут, полное прекращение движения перед въездом в тоннель.

Водителей просят следить за информационными табло, дорожными знаками, разметкой и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Дирекция КЗС принесла извинения за временные неудобства.

Карина Дроздецкая