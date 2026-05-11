Мусоровоз сдавал назад и задавил пенсионерку во дворе в Красногвардейском районе

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, сбившего насмерть 88-летнюю женщину во дворе жилого дома. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел утром 10 мая в Красногвардейском районе.

Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным полиции, 63-летний мужчина за рулем грузовика марки Jac двигался задним ходом во дворе дома 27 по проспекту Ударников. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В отношении водителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая