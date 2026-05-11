Уральский ХК «Авто» стал бронзовым призером чемпионата МХЛ
Хоккейный клуб «Авто» стал бронзовым призером чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Накануне екатеринбургский клуб провел матч со «Спартаком», где «Спартак» обыграл уральский клуб в седьмом матче 1/2 финала плей-офф МХЛ.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Екатеринбуржцы были близки к выходу в финал Кубка Харламова: в решающем поединке серии 1/2 финала подопечные Филиппа Метлюка вели со счетом 3-0, но, к сожалению, не смогли удержать добытое преимущество. В концовке встречи больше повезло нашим соперникам, которые сумели забросить победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода – 5-4»,— сообщили в пресс-службе уральского клуба.
В составе «Авто» шайбы забили Лавр Гашилов, Иван Губин, Александр Пимин, Максим Великов. По данным клуба, екатеринбургская команда стала призером МХЛ второй раз в истории.
«После неудачного старта сезона и смены тренерского штаба уральцы не только смогли завоевать прямую путевку в плей-офф, но и пройти два раунда, выбив из борьбы команды "Толпар" и "Стальные Лисы"»,— прокомментировали в «Авто».
Кроме того, в полуфинале команда трижды собрала почти полную «УГМК Арену» в Екатеринбурге, тем самым установив рекорд посещаемости домашних матчей.