Кратковременные дожди ожидаются в Петербурге 11 мая

В Санкт-Петербурге в понедельник, 11 мая, ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха достигнет +15…+17°, в Ленинградской области +12…+17°

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Температура воздуха достигнет +15…+17°, в Ленинградской области +12…+17°

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До Северной столицы 11 мая дотянутся поля дождевых облаков, формируемых циклоном, который расположился над западом Центрального федерального округа. Температура воздуха достигнет +15…+17°, в Ленинградской области +12…+17°. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, по прогнозу синоптика, осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут +7…+9°, днем +19…+21°.

Карина Дроздецкая