ЧБК выиграл второй матч финала баскетбольной Суперлиги России

Челябинский баскетбольный клуб уверенно разобрался на своей площадке с подмосковными «Химками» 77:69, и повел 2:0 в серии до четырех побед.

В отличие от первой игры финальной серии, прошедшей 8 мая, дополнительного времени на выявление победителя не понадобилось. Хозяева площадки уверенно взяли лидерство с первых же минут и удерживали инициативу в своих руках. А преимущество в счете достигало 19 очков. Лишь в четвертой четверти гости попытались догнать челябинцев, однако те уверенно удержали преимущество до победы.

Лучшими в составе ЧБК стали Кортез Эдвардс (14 очков, 5 передач), Руслан Туманов (14 очков, 6 подборов), Дмитрий Ривный (12 очков, 9 подборов).

ЧБК повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующие две игры пройдут в Химках 14 и 16 мая.

