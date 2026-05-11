Почетными гражданами Перми могу стать промышленник и деятель культуры

Почетными гражданами Перми могут стать гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков и директор МАУК «Пермьконцерт» Ирина Кулева. Соответствующий проект решения поступил в Пермскую гордуму от имени главы города.

Олег Третьяков

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: ВК Департамент культуры и молодежной политики Перми

Господину Третьякову предлагается присвоить звание за выдающиеся заслуги по совершенствованию топливно-энергетического комплекса, активную благотворительную деятельность и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Перми.

Госпоже Кулевой предлагается присвоить звание за значительный личный вклад в воспитание подрастающего поколения, популяризацию народного творчества и сохранение народных традиций, развитие культуры и искусства в городе Перми.

Внесенный проект будет рассмотрен на майском пленарном заседании представительного органа. Торжественная церемония по присуждению званий состоится в июне, во время празднования города.