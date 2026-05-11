ЧВВАКУШ снова станет отдельным учебным заведением

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов выделили из состава военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина» (Воронеж). Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на сайте правовой информации.

Учредителем училища будет Минобороны России. До 1 сентября 2026 года ведомству необходимо реорганизовать учреждение. Также требуется утвердить устав ЧВВАКУШ и предоставить ему в бессрочное пользование земельные участки. Штатная численность работников будет составлять 6 тыс. человек. ЧВВАКУШ входил в состав академии с 2013 года.

Этим распоряжением в самостоятельное учебное заведение реорганизуется и Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.