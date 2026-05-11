Новосибирские власти ищут подрядчика на содержание дорог в Чистоозерном районе

ГАУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» объявило тендер на выполнение работ по содержанию автодорог в Чистоозерном районе региона в период с 2026 по 2029 год. Начальная цена контракта составляет 652,4 млн руб., средства будут выделены из регионального бюджета. Информация об этом размещена в ЕИС «Закупки».

В обязанности подрядчика, в частности, будут входить: планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям, скашивание травы на обочинах и разделительной полосе, уборка мусора, устранение повреждений на обочинах, восстановление и очистка кюветов и канав, заделка трещин и швов в капитальных покрытиях, ямочный ремонт, установка знаков и сигнальных столбиков, замена ламп в светильниках опор освещения.

Общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения в Чистоозерном районе составляет 400,7 км, из них 293,9 км — с твердым покрытием.

Срок окончания подачи заявок на тендер — 25 мая, победителя определят 27 мая.

