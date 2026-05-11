Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в ДТП с автобусом под Омском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели 12-летнего ребенка в ДТП с автобусом.

Трагедия произошла 10 мая на 519-м км трассы Омск — Тюмень, между Тюкалинском и деревней Малиновка. В результате столкновения грузовика и перевозившего детей автобуса один школьник погиб. Семь детей, а также водитель, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По данным прокуратуры Омской области, дети возвращались в деревню Малиновка после соревнований по волейболу и футболу в Тюкалинске.

Региональное управление СКР расследует происшествие по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ст. 264 УК РФ). Прокуратура Омской области взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

